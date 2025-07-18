Inter'den Ademola Lookman için Atalanta'ya 40 milyon euro teklif

Inter, Ademola Lookman transferi için Atalanta'ya 40 milyon euro değerinde resmi bir teklif sundu. Ancak Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Atalanta serbest kalma bedelinin en az 50 milyon euro olması gerektiğinde kararlı. Bu nedenle, kulüp diğer İtalyan takımlarından gelecek tekliflerin 40 milyon euroyu aşmasını bekliyor.

Nijeryalı forvet Ademola Lookman, 2022'den bu yana Atalanta formasını giyiyor. Kariyerinde Charlton, Everton, RB Leipzig, Fulham ve Leicester gibi birçok Avrupa kulübünde oynayan Lookman, geçen sezon Atalanta ile çıktığı 40 maçta 20 gol ve 7 asistlik etkileyici performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 60 milyon euro seviyesinde.

Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lookman, transferin gerçekleşmesi için kulübün talep ettiği bonservis bedelinin düşmesini umut ediyor. Inter ise oyuncuyu kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdürüyor.