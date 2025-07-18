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Spor

Inter'den Ademola Lookman için Atalanta'ya 40 milyon euro teklif

Inter, Ademola Lookman transferi için Atalanta'ya resmi olarak 40 milyon euro teklif etti ancak Bergamo temsilcisi, serbest kalma maddesinin en az 50 milyon euro olması gerektiğinde ısrar ediyor.

Haber Merkezi18 Temmuz 2025 Cuma 08:55 - Güncelleme:
Inter'den Ademola Lookman için Atalanta'ya 40 milyon euro teklif
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Inter, Ademola Lookman transferi için Atalanta'ya 40 milyon euro değerinde resmi bir teklif sundu. Ancak Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Atalanta serbest kalma bedelinin en az 50 milyon euro olması gerektiğinde kararlı. Bu nedenle, kulüp diğer İtalyan takımlarından gelecek tekliflerin 40 milyon euroyu aşmasını bekliyor.

Nijeryalı forvet Ademola Lookman, 2022'den bu yana Atalanta formasını giyiyor. Kariyerinde Charlton, Everton, RB Leipzig, Fulham ve Leicester gibi birçok Avrupa kulübünde oynayan Lookman, geçen sezon Atalanta ile çıktığı 40 maçta 20 gol ve 7 asistlik etkileyici performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 60 milyon euro seviyesinde.

Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lookman, transferin gerçekleşmesi için kulübün talep ettiği bonservis bedelinin düşmesini umut ediyor. Inter ise oyuncuyu kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdürüyor.

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