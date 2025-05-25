Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'de, teknik direktörü Simone Inzaghi ile yolların ayrılacağı ileri sürüldü.

Suudi Arabistan televizyonu SSC'nin haberine göre; Inter'i Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran Inzaghi, Jorge Jesus ile yollarını ayıran Al Hilal'in yeni teknik direktörü olacak.

İtalyan teknik adamın, birkaç gün önce Suudi kulübünden gelen cazip teklife "evet" dediği ve anlaşmanın kesinleşmesine de onay verdiği kaydedildi.

Haberde, Simone Inzaghi'nin 31 Mayıs Cumartesi günü PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde son kez Inter'in başında yer alacağı ve 2025 Kulüpler Dünya Kupası'ndan itibaren Al Hilal'deki görevine başlayacağı ifade edildi.

Önümüzdeki günlerde Inzaghi'nin temsilcisinin Riyad'a giderek Al Hilal bir görüşme gerçekleştireceği ve sözleşmedeki detayları netleştireceği ileri sürüldü.

49 yaşındaki teknik adamın, Suudi kulübüyle 2 senelik mukavele imzalayacağı ve sezon başına yıllık 25 milyon euro ücret alacağı iddia edildi.