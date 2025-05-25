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Spor

Inter'den ayrılıyor mu? Şampiyonlar Ligi finali öncesi Simone Inzaghi için sürpriz iddia

Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile karşılaşacak Inter'in deneyimli teknik direktörü Simone Inzaghi hakkında yeni iddia ortaya atıldı. Kendisine gelen toplam 50 milyon euroluk teklife 'hayır' diyemeyen Simone Inzaghi'nin Inter'den ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2025 Pazar 16:36 - Güncelleme:
Inter'den ayrılıyor mu? Şampiyonlar Ligi finali öncesi Simone Inzaghi için sürpriz iddia
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Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'de, teknik direktörü Simone Inzaghi ile yolların ayrılacağı ileri sürüldü.

Suudi Arabistan televizyonu SSC'nin haberine göre; Inter'i Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran Inzaghi, Jorge Jesus ile yollarını ayıran Al Hilal'in yeni teknik direktörü olacak.

İtalyan teknik adamın, birkaç gün önce Suudi kulübünden gelen cazip teklife "evet" dediği ve anlaşmanın kesinleşmesine de onay verdiği kaydedildi.

Haberde, Simone Inzaghi'nin 31 Mayıs Cumartesi günü PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde son kez Inter'in başında yer alacağı ve 2025 Kulüpler Dünya Kupası'ndan itibaren Al Hilal'deki görevine başlayacağı ifade edildi.

Önümüzdeki günlerde Inzaghi'nin temsilcisinin Riyad'a giderek Al Hilal bir görüşme gerçekleştireceği ve sözleşmedeki detayları netleştireceği ileri sürüldü.

49 yaşındaki teknik adamın, Suudi kulübüyle 2 senelik mukavele imzalayacağı ve sezon başına yıllık 25 milyon euro ücret alacağı iddia edildi.

  • Simone Inzaghi
  • Inter
  • teknik direktör
  • al hilal

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