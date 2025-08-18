İSTANBUL 30°C / 21°C
Spor

Inter'den Bastoni kararı

Chelsea, Inter'in başarılı oyuncusu Alessandro Bastoni için 50 milyon euro'luk teklif yaptı. Ancak İtalyan ekibi bu teklifi kabul etmedi.

HABER MERKEZİ18 Ağustos 2025 Pazartesi 18:09 - Güncelleme:
Inter'den Bastoni kararı
Inter, Alessandro Bastoni için 50 milyon euro'yu kabul etmedi.

CHELSEA'DEN TEKLİF

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Chelsea, Bastoni için harekete geçti ve Inter'e 50 milyon euro'luk bir teklif sundu.

INTER KABUL ETMEDİ

Inter, 26 yaşındaki savunma oyuncusu için gelen bu teklifi değerlendirmeye almadı ve kabul etmedi.

PİYASA DEĞERİ 80 MİLYON EURO

Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Bastoni'nin, güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösteriliyor.

Inter forması altında geçen sezon 57 maçta süre bulan Bastoni, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

