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Spor

Inter'den farklı galibiyet!

İtalya Serie A 3.hafta maçında Inter Atalanta ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçı Inter 4-0 kazandı.

31 Ağustos 2024 Cumartesi 00:36 - Güncelleme:
Inter'den farklı galibiyet!
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İtalya Serie A 3.hafta maçında Inter Atalanta ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçı Inter 4-0 kazandı.

Inter'de goller 3. dakikada Berat Djimsiti(KK), 10. dakikada Barella ve 47 ve 56. dakikalarda Marcus Thuram'dan geldi.

Konuk ekipte gol sesi çıkmadı.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı. Çalhanoğlu 61. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Bu sonuçla Inter puanını 7'ye çıkarırken, Atalanta 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Inter, Monza deplasmanına gidecek. Atalanta ise evinde Fiorentina'yı ağırlayacak.

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