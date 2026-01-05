Inter'den Frattesi açıklaması: Görüşmelere açığız

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Davide Frattesi ile ilgili konuştu.

İtalyan ekibinde bu sezon az süre aldığı için hakkında ayrılık haberleri çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için önce Fenerbahçe, ardından Galatasaray iddiaları gündeme geldi.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor ile Süper Kupa'da oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamada, İtalyan orta saha için girişimleri olmadığını söyledi.

Okan Buruk, "Transferi ne kadar gizlerseniz o kadar iyi ama maalesef ülkemizde zor. İlgilendiğimiz oyuncularla ilgili haberler çıkıyor ama ilgilenmediğimiz oyuncularla ilgili de haberler çıkıyor. Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı. Şu anda tam olarak o profilde bir oyuncu birinci hedefimiz değil. Birçok oyuncu çıkıyor. Yüzde 20'si 30'u doğru ama diğerleri hiç bilmediğimiz, görüşmediğimiz oyuncular." dedi.

INTER'DEN TRANSFER MESAJI

Inter Başkanı Marotta da Frattesi için konuştu. Marotta, "Stratejimiz; bir oyuncu ayrılmak isterse, konuşmak ve durumu değerlendirmektir. Frattesi, şu anda bu durumda değil; ayrılmak istemiyor ve herhangi bir kulüpten resmi teklif almadı. Ancak görüşmelere açığız." diye konuştu.

26 yaşındaki İtalyan orta saha Frattesi, bu sezon Inter'de 15 maçta 2 asist yaptı.