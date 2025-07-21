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Spor

Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! ''Ayrılmak istediğini söylemedi''

Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu için Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan açıklama geldi. Transfer haberleri hakkında konuşan Marotta 'Türkiye'den geldiği söylenen hayali taleplerle karşı karşıyayız ama bize hiçbiri ulaşmıyor. Hiçbir şey gelmedi.' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Temmuz 2025 Pazartesi 17:47 - Güncelleme:
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! ''Ayrılmak istediğini söylemedi''
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Son günlerde adı önce Galatasaray, ardından da Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında Inter cephesinden net bir açıklama geldi.

İtalyan devinin başkanı Giuseppe Marotta, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Marotta, Türkiye kaynaklı transfer iddialarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Hakan Çalhanoğlu için ortada bir durum yokken, sanki varmış gibi bir mesele haline gelmesini istemiyorum. Türkiye'den geldiği söylenen hayali taleplerle karşı karşıyayız ama bize hiçbiri ulaşmıyor. Hiçbir şey gelmedi."

Marotta, oyuncuyla sürekli temas halinde olduklarını da vurgularken, Çalhanoğlu'nun ayrılık yönünde herhangi bir talepte bulunmadığını ifade etti ve "Hakan'ı 23'ünde bekliyoruz. Onunla sürekli konuşuyoruz, ayrılma isteğini dile getirmedi." dedi.

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