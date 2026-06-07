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Spor

Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Fenerbahçe iddialarına cevap geldi

Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Inter cephesinden açıklama geldi. İtalyan kulübü, milli futbolcuyu takımda tutmak istediğini vurgularken transfer söylentilerine temkinli yaklaştı.

BEYZA NUR YILMAZ7 Haziran 2026 Pazar 19:21 - Güncelleme:
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Fenerbahçe iddialarına cevap geldi
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A Milli Takım ve Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Sarı lacivertlilere transferi konuşulan deneyimli oyuncu için çarpıcı bir iddia daha geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu'nun menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili resmi bir doğrulma yok.

Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio ise "1 yıl önce Galatasaray. Bugün Fenerbahçe. Belki de seneye Beşiktaş olur. Inter, Hakan'ı takımda tutmak istiyor" dedi. Öte yandan Inter yönetimi de haberlere şaşırmış durumda fakat sakinliklerini koruyorlar. Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor.

2026 Dünya Kupası'nın ardından Hakan Çalhanoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

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