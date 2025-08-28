Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Şampiyonlar Ligi'ndeki kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Marotta, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, "Hakan, dört yıldır bizim için çok değerli bir oyuncu. Çok katkısı oldu. Geleceği için kendisinin karar vermesi gerekiyor. Kendisi karar verdikten sonra biz de kulüp olarak gereken girişimi yapacağız." dedi.

ASLAN PAYLAŞTI!

Hakan Çalhanoğlu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı aslan paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki milli futbolcunun Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.