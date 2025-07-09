Inter'den ayrılma kararı alan ve Galatasaray'ın gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devinden ültimatom geldi. Milli futbolcudan 26 Temmuz'a kadar karar verilmesi istendi. Inter'in Çalhanoğlu için istediği bonservise de değinildi.

INTER'DEN ÇALHANOĞLU'NA 26 TEMMUZ'A KADAR SÜRE

Corriere dello Sport'un haberine göre Inter, Hakan Çalhanoğlu'ndan 26 Temmuz'daki hazırlık kampına kadar nihai kararını vermesini istedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BONSERVİSİ

Galatasaray'dan Inter'e henüz resmi bir teklif gelmediği belirtilirken, İtalyan devinin 30-35 milyon euro arasında bir talebinin olduğu aktarıldı.

Çalhanoğlu'nun teknik direktör Cristian Chivu'nun yeni sezon planları arasında yer aldığı ve milli futbolcuyu kullanmak istediği kaydedildi.