İSTANBUL 36°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2025 Çarşamba / 14 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0515
  • EURO
    46,9753
  • ALTIN
    4263.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na ültimatom! ''Kararını ver''
Spor

Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na ültimatom! ''Kararını ver''

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na İtalyan devi Inter'den ültimatom geldi. Serie A ekibi, deneyimli futbolcunun 26 Temmuz'daki hazırlık kampına kadar nihai kararını vermesini istedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Temmuz 2025 Çarşamba 17:05 - Güncelleme:
Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na ültimatom! ''Kararını ver''
ABONE OL

Inter'den ayrılma kararı alan ve Galatasaray'ın gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devinden ültimatom geldi. Milli futbolcudan 26 Temmuz'a kadar karar verilmesi istendi. Inter'in Çalhanoğlu için istediği bonservise de değinildi.

INTER'DEN ÇALHANOĞLU'NA 26 TEMMUZ'A KADAR SÜRE

Corriere dello Sport'un haberine göre Inter, Hakan Çalhanoğlu'ndan 26 Temmuz'daki hazırlık kampına kadar nihai kararını vermesini istedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BONSERVİSİ

Galatasaray'dan Inter'e henüz resmi bir teklif gelmediği belirtilirken, İtalyan devinin 30-35 milyon euro arasında bir talebinin olduğu aktarıldı.

Çalhanoğlu'nun teknik direktör Cristian Chivu'nun yeni sezon planları arasında yer aldığı ve milli futbolcuyu kullanmak istediği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.