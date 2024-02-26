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Spor

Inter'den kötü haber! Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre deneyimli futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilmesi tespit edildi.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 14:17 - Güncelleme:
Inter'den kötü haber! Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda hafif kas gerilmesi tespit edildi.

30 yaşındaki oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği belirtildi.

İtalyan basını ise Hakan Çalhanoğlu'nun 28 Şubat'ta Atalanta, 4 Mart'ta da Genoa ile yapılacak lig maçlarında oynayamayacağını yazdı.

Milli futbolcu, Inter'in dün Lecce'yi 4-0 yendiği karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

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