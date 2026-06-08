Inter'den Nicolo Barella için açıklama

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'de sportif direktör Piero Ausilio, Alessandro Cattelan'ın podcast'i Supernova'ya konuştu ve transfer gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SADECE BİR BACAĞINI ALIRSINIZ"

Nicolo Barella'nın geleceğiyle ilgili konuşan Ausilio, yıldız orta saha oyuncusunun satış listesinde olmadığını söyledi.

Ausilio, "45 milyon euroya Nicolo Barella'nın sadece bir bacağını alırsınız. 'Barella ne kadar?' sorusunu cevaplamak çok kolay çünkü Barella satılık değil. Bu yüzden bir fiyatı yok." ifadelerini kullandı.

"DUMFRIES'İN YERİNE DAHA GENÇ BİR OYUNCU ARIYORUZ"

Transfer planlamasına değinen Ausilio, Real Madrid'e transfer olan Denzel Dumfries'in yerine takviye yapmak istediklerini söyledi.

Deneyimli yönetici, "Günümüz transfer piyasası çok zor. Rakiplerimiz artık İtalya'dan çok yurt dışında, çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bizden çok daha zengin kulüplerle karşılaşıyoruz. Real Madrid'e giden Dumfries'in yerine daha genç bir oyuncu arıyoruz. Son yıllarda aldığımız sağ bekler Cancelo, Hakimi ve Dumfries'ti. Umarım sıradaki de aynı seviyede olur." dedi.

"YENİ BİR SAVUNMACI ALACAĞIZ"

Savunma hattına yapılacak takviye hakkında da konuşan Ausilio, gündemlerinde birkaç isim olduğunu belirtti.

"Akanji temmuz ayında ulaşılması imkansız bir hedefti. Daha sonra Guardiola'nın Manchester City'siyle yollarını ayırma noktasına geldi ve biz de transfer döneminin sonunda onu kadromuza kattık. İşimin en eğlenceli kısmı pazarlık yapmak. Blöf yapıyor muyum? Bu oyunun bir parçası, tabii ki çok abartılı şekilde değil."

"Herkes yeni bir savunmacı aradığımızı biliyor. Takip ettiğimiz 3-4 oyuncu var. Herkes size söz verir ama işi bitirecek olan sizin becerinizdir."

MKHITARYAN'A ÖVGÜ

Henrikh Mkhitaryan hakkında da övgü dolu sözler kullanan Ausilio, Ermeni yıldızın örnek bir profesyonel olduğunu söyledi.

"Kariyerim boyunca menajeri olmadan her işini kendi başına yürüten yalnızca bir futbolcuyla karşılaştım. O, saha içinde ve dışında her açıdan ortalamanın üzerinde biri. Bahsettiğim kişi hâlâ Inter'de forma giyen Mkhitaryan. Gerçekten başka bir seviyede. Futbolu bırakma kararını mümkün olduğunca geciktirmesini umuyorum. Kariyerini noktaladığında da futbol dünyasının içinde kalmasını isterim. Aktarabileceği çok şey var, onun gibisi yok."

DIMARCO VE PIO ESPOSITO VURGUSU

Inter altyapısından yetişen oyuncuların önemine de değinen Ausilio, Federico Dimarco ve Pio Esposito'yu örnek gösterdi.

"Pio Esposito altyapımızda yetiştiği için aidiyet duygusuna sahip. Tıpkı Dimarco gibi. Dimarco'nun A takıma yükselmesi daha zor oldu ve biz onu asla bırakmayarak doğru olanı yaptık. Burada Inzaghi'nin de hakkını vermek gerekiyor. Bana, 'Bu oyuncu bizimle kalacak, artık kiralık gitmeyecek' dedi ve böylece kariyerini değiştirdi."

İTALYAN FUTBOLU İÇİN ÖNERİ

İtalyan futbolunun geleceği hakkında da görüşlerini paylaşan Ausilio, genç oyunculara daha fazla şans verilmesi gerektiğini söyledi.

Ausilio, "Hedefimiz her zaman en üst seviyede rekabetçi kalmak. İtalyan futbolunu yeniden canlandırmak için genç oyuncuların kullanımını teşvik etmek ve ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek faydalı olabilir." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.