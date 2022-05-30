Inter'den Paulo Dybala ve Romelu Lukaku açıklaması

Inter CEO'su Giuseppe Marotta, kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Paulo Dybala ve Romelu Lukaku'ya ilgileri ve iki futbolcu için yapılan görüşmeler sorulan Marotta, "Bizim açımızdan bu konuda endişe edecek bir şey yok, aceleyle bir şey yapmak zorunda değiliz." ifadelerini kullandı.

Inter ile kontratı biten ve geçtiğimiz günlerde Londra'da Tottenham için sağlık kontrolünden geçtiği fotoğraflar basına yansıyan Perisic için konuşan İtalyan futbol adamı, "Perisic, Premier Lig'de yeni bir deneyim kazanmak istedi. Sözleşmesinde iyileştirme yapabilecek durumda değildik. Perisic'in yerini doldurmak için gerekli transferi yapacağız, Robin Gosens'i zaten aldık." açıklamasını yaptı.

"Takımın ana iskeleti kalacak" diyen Marotta, son olarak kulübün her zaman iddialı hedeflere ulaşmak istediğini belirtti.