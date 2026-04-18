  • Inter'den şampiyonluk için bir büyük adım daha
Spor

Inter'den şampiyonluk için bir büyük adım daha

Inter, İtalya Serie A'nın 33. haftasında evinde Cagliari'yi 3-0 mağlup etti. Inter forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 85 dakika süre alırken, Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy forma şansı bulamadı.

HABER MERKEZİ18 Nisan 2026 Cumartesi 01:44
Inter'den şampiyonluk için bir büyük adım daha
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter, sahasında Cagliari'yi konuk etti.

San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Marcus Thuram, 56. dakikada Nicolo Barella ve 90+2. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

Inter'de forma giyen A milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 85 dakika süre alırken, Cagliari futbolcusu Semih Kılıçsoy forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Inter, yenilmezlik serisini 6 maça çıkararak 78 puanla liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Cagliari ise 33 puanla 16. sırada kaldı.

Inter gelecek maçta deplasmanda Torino ile karşılaşacak; Cagliari ise sahasında Atalanta'yı konuk edecek.

