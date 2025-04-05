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Spor

Inter'den şampiyonluk yolunda kritik kayıp

İtalya Serie A 31. hafta maçında Inter, Parma deplasmanına konuk oldu. Ennio Tardini'de oynanan maç 2-2 sona erdi.

Haber Merkezi5 Nisan 2025 Cumartesi 21:46 - Güncelleme:
Inter'den şampiyonluk yolunda kritik kayıp
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İtalya Serie A 31. hafta maçında Inter, Parma deplasmanına konuk oldu. Ennio Tardini'de oynanan maç 2-2 sona erdi.

Inter, 15. dakikada Matteo Darmian ve 45. dakikada Marcus Thuram ile soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Parma, Inter karşısında ikinci yarıda geri döndü. Ev sahibi ekipte Anrian Bernabe, 60. dakikada skoru 2-1 yaptı. Parma, Jacob Ondrejka'nın 69. dakikada attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de bşaladığı maçta 65 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter 68, Parma ise 27 puana yükseldi.

NAPOLI KAZANIRSA...

İtalya Serie A'da lider Inter'in en yakın takipçisi Napoli'nin 64 puanı bulunuyor. Antonio Conte'nin ekibi, bu hafta deplasmanda Bologna ile karşılaşacak. Napoli, Bologna'yı mağlup etmesi halinde Inter ile puan farkını bire düşürecek.

Inter, ligin bir sonraki haftasında sahasında Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Simone Inzaghi'nin ekibi, hafta arasında ise Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih deplasmanına gidecek. Parma, ligin bir sonraki haftasında Fiorentina ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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