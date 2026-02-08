Inter'den Sassuolo deplasmanında gol şovu

İtalya Ligi'nde 24. hafta maçında Sassuolo ile Inter karşı karşıya geldi. Inter deplasmanda oynadığı maçı 5-0'lık skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Yann Aurel Bisseck, 28. dakikada Marcus Thuram, 50. dakikada Lautaro Martinez, 53. dakikada Manuel Akanji ve 89. dakikada Luis Henrique kaydetti.
Sassuolo'da Nemanja Matic, karşılaşmanın 55. dakikasından kırmızı kart gördü.
Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yer almadı.
Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 58'e yükseltti. Sassuolo 29 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Sassuolo, Udinese'ye konuk olacak. Inter, Juventus'u ağırlayacak.