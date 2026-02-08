İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter'den Sassuolo deplasmanında gol şovu
Spor

Inter'den Sassuolo deplasmanında gol şovu

Inter, İtalya Ligi'nde Sassuolo deplasmanında 5-0'lık net bir galibiyet aldı. Lider ekip, etkili performansıyla puan farkını korudu.

HABER MERKEZİ8 Şubat 2026 Pazar 22:37 - Güncelleme:
Inter'den Sassuolo deplasmanında gol şovu
ABONE OL

İtalya Ligi'nde 24. hafta maçında Sassuolo ile Inter karşı karşıya geldi. Inter deplasmanda oynadığı maçı 5-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Yann Aurel Bisseck, 28. dakikada Marcus Thuram, 50. dakikada Lautaro Martinez, 53. dakikada Manuel Akanji ve 89. dakikada Luis Henrique kaydetti.

Sassuolo'da Nemanja Matic, karşılaşmanın 55. dakikasından kırmızı kart gördü.

Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yer almadı.

Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 58'e yükseltti. Sassuolo 29 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Sassuolo, Udinese'ye konuk olacak. Inter, Juventus'u ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.