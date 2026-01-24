Inter'den tarihi geri dönüş: 2-0'dan 6-2

İtalya Serie A 22. hafta karşılaşmasında lider Inter, lig sonuncusu Pisa karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 6-2 galip ayrıldı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta Pisa, Stefano Moreno'nun 11 ve 23. dakikalardaki golleriyle 2-0 öne geçti.

UNUTULMAYACAK BİR GERİ DÖNÜŞ

Inter'in yoğun baskılarına dayanamayan Pisa savunması penaltıya sebebiyet verdi. Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda bu fırsatı geri tepmeyen Piotr Zielinski 39. dakikada penaltıdan geri dönüşün fitilini ateşledi.

Bu golden yalnızca iki dakika sonra Inter kaptanı Lautaro Martinez ceza sahası içindeki darbeli kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Forvet hattında Martinez'in partneri genç İtalyan Francesco Pio Esposito, ilk yarı bitmeden 45+2'de sahneye çıktı ve ön direğe yaptığı koşu sonrası usta işi kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

PERDEYİ FEDERICO DIMARCO AÇTI

İkinci yarının son bölümüne kadar sakin giden maçta gol perdesini 82. dakikada çok şık bir yarım voleyle Federico Dimarco açtı. Sezon başında Parma'dan takıma katılan Ange-Yoan Bonny 86. dakikada ceza sahası içinden ters ayağıyla vurdu ve farkı üçe çıkardı.

Artık Pisalı futbolcular maçın bitmesi için dua ederken 90+3'te Henrikh Mkhitaryan karşılaşmanın skorunu belirledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE İSAK VURAL

Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve İsak Vural sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 52'ye çıkarırken, Pisa 14 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Inter, Cremonese'ye konuk olacak. Pisa ise Sassuolo'yu ağırlayacak.