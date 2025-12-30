Galatasaray, sezon başında kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ancak Inter'in inadı yüzünden transfer edemediği Hakan Çalhanoğlu için tekrardan kolları sıvadı. Çizme basınına göre İtalyan ekibi, milli futbolcunun ayrılığına artık sıcak bakıyor. Tuttosport'un haberine göre; Aslan, gelecek yaz ayında Hakan için yeni bir girişimde bulunacak. Inter, başarılı futbolcunun yerini eski oyuncusu Aleksandar Stankovic ile doldurmak istiyor.

CHİVU, STANKOVİC'İN HAYRANI

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun son basın toplantısında, "Babası ve ailesiyle birlikte onun en büyük hayranıyım. Onu ilgiyle izliyoruz çünkü o bizim altyapı akademimizin bir ürünü" ifadeleriyle övgüler yağdırmıştı. İtalyan devinin, 20'lik orta sahayı Club Brugge'den transfer etmek için girişimde bulunacağı iddia edildi. Bu transfer için kaynak oluşturmak isteyen Mavi-Siyahlılar, 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu için istediği bonservis miktarı ise 15 milyon euro olarak belirtildi. Milli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.