  Inter'den transfere yeşil ışık! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için devrede
Spor

Inter'den transfere yeşil ışık! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için devrede

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak transferde olumlu sonuç alamadığı Hakan Çalhanoğlu cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun kulübü Inter transfere yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...

30 Aralık 2025 Salı 09:33
Inter'den transfere yeşil ışık! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için devrede
Galatasaray, sezon başında kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ancak Inter'in inadı yüzünden transfer edemediği Hakan Çalhanoğlu için tekrardan kolları sıvadı. Çizme basınına göre İtalyan ekibi, milli futbolcunun ayrılığına artık sıcak bakıyor. Tuttosport'un haberine göre; Aslan, gelecek yaz ayında Hakan için yeni bir girişimde bulunacak. Inter, başarılı futbolcunun yerini eski oyuncusu Aleksandar Stankovic ile doldurmak istiyor.

CHİVU, STANKOVİC'İN HAYRANI

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun son basın toplantısında, "Babası ve ailesiyle birlikte onun en büyük hayranıyım. Onu ilgiyle izliyoruz çünkü o bizim altyapı akademimizin bir ürünü" ifadeleriyle övgüler yağdırmıştı. İtalyan devinin, 20'lik orta sahayı Club Brugge'den transfer etmek için girişimde bulunacağı iddia edildi. Bu transfer için kaynak oluşturmak isteyen Mavi-Siyahlılar, 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu için istediği bonservis miktarı ise 15 milyon euro olarak belirtildi. Milli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

