Inter'den yeni ''Hakan Çalhanoğlu'' operasyonu!

Star.com.tr 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:17 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:17

Hakan Çalhanoğlu'nu geçtiğimiz yaz Milan'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Inter, ezeli rakibine bir transfer darbesi daha vurmaya hazırlanıyor.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

INTER HAKAN ÇALHANOĞLU GİBİ FRANCK KESSIE'Yİ DE BONSERVİSSİZ ALMAK İSTİYOR

Milan'ın orta saha oyuncusu Franck Kessie'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Kulübüyle henüz anlaşamayan Fildişi Sahilili futbolcuya Inter'in talip olduğu ve sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

MATIAS VECINO'NUN YERİNE GELECEK

İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesi'nin haberine göre; Kessie'nin adı Inter Başkanı Giuseppe Marotta'nın transfer listesinde yer alıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Matias Vecino ile yeniden anlaşması beklenmeyen Inter'in, bu futbolcunun yerine Franck Kessie'yi kadrosuna katmaya çalışacağı belirtiliyor.

6,5 MİLYON EUROYU REDDETTİ

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Milan'ın 6,5 milyon euroluk yeni sözleşme teklifini reddetti. Kessie'nin taleplerinin şu an için Inter için de yüksek olduğu ancak menajeriyle görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU, FRANCK KESSIE'Yİ İKNA EDEBİLİR

İtalyan basını, geçen yaz Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan Inter'e transferini örnek göstererek, Franck Kessie'nin de aynı yolu izleyebileceğini vurguluyor. Türk futbolcunun, Milan'dan çok yakın arkadaşı olan Kessie'nin Inter'e katılması için ikna edebileceği de iddialar arasında.