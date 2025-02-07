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Spor

Fiorentina, Inter'i dağıttı

Serie A'nın 14. hafta erteleme maçında Inter, Fiorentina ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fiorentina zorlu rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 01:00 - Güncelleme:
Fiorentina, Inter'i dağıttı
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İtalya Serie A 14. hafta erteleme maçında Inter, deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı.

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Luca Ranieri ve 68 ile 89. dakikalarda Moise Kean kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Inter ligde 2. yenilgisini yaşadı ve 51 puanda kaldı. Mavi siyahlılar bu maçla birlikte 54 puanı bulunan lider Napoli'yle puanlarını eşitleme fırsatını tepti. Fiorentina ise ligde 12. galibiyetini elde etti ve 42 puana ulaşarak 4. sıraya yükseldi

Öte yandan Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 69. dakikada yerini Nicolo Barella'ya bıraktı.

Serie A'nın 24. haftasında 10 Şubat Pazar günü Inter ile Fiorentina bir kez daha karşı karşıya gelecek.

FIORENTINA - INTER MAÇI NEDEN ERTELENMİŞTİ?

Serie A'nın 14. haftasında 1 Aralık'ta oynanan ancak maçın ilk yarısında Edoardo Bove'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasıyla maç ertelenmişti.

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