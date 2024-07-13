Inter'i yeni golcüsü Mehdi Taremi

Serie A'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Inter, hücum hattını Mehdi Taremi'yle güçlendirdi.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Porto'dan ayrılan Mehdi Taremi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Inter, yaz Transfer döneminde daha önce Piotr Zielinski ve Josep Martinez'i kadrosuna katmıştı.
MEHDI TAREMİ'NİN KARİYERİ
Futbol kariyerine Iranjavan'da başlayan Taremi sonrasında Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave ve Porto formalarını giydi.
Taremi, kariyeri boyunca çıktığı 386 karşılaşmada 192 gol ve 91 asist kaydetti.