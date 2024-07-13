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Spor

Inter'i yeni golcüsü Mehdi Taremi

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Inter, İranlı golcü oyuncu Mehdi Taremi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 11:10 - Güncelleme:
Inter'i yeni golcüsü Mehdi Taremi
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Serie A'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Inter, hücum hattını Mehdi Taremi'yle güçlendirdi.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Porto'dan ayrılan Mehdi Taremi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Inter, yaz Transfer döneminde daha önce Piotr Zielinski ve Josep Martinez'i kadrosuna katmıştı.

MEHDI TAREMİ'NİN KARİYERİ

Futbol kariyerine Iranjavan'da başlayan Taremi sonrasında Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave ve Porto formalarını giydi.

Taremi, kariyeri boyunca çıktığı 386 karşılaşmada 192 gol ve 91 asist kaydetti.

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