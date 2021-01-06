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Spor

Inter'in 8 maçlık serisini Sampdoria bitirdi

İtalya Serie A'da Sampdoria'nın Inter'i ağırladı maçta ev sahibi ekip 2-1'lik skorla maçtan galip ayrılarak Inter'in 8 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:08 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 20:08
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İtalya Ligi Serie A'da 16. hafta karşılaşmasında Sampdoria, Inter'i ağırladı.

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sampdoria'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Candreva ve 38. dakikada Keita Balde attı. Inter'in tek sayısını ise 65. dakikada Stefan de Vrij kaydetti.

Inter, 12. dakikada Alexis Sanchez'in ayağından kullanılan bir penaltıdan da yararlanamadı.

Bu sonucun ardından 2 maçlık mağlubiyet serisine son veren Sampdoria, 20 puanla 11. sırada yer aldı. 8 maçlık galibiyet serisi son bulan Inter ise 36 puanla 2. sırada yer buldu.

Inter, gelecek hafta Roma deplasmanına konuk olacak. Sampdoria ise Spezia deplasmanına gidecek.

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