Inter’in elması Eljif

KADIKÖY’DEKİ Galatasaray derbisinde attığı golle Fenerbahçe’yi ipten alan Eljif Elmas paylaşılamıyor! Sarı-Lacivertli forma altında sezon başından beri ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Makedon yıldız, transfer için Çizme’de bir kez daha gündem yarattı. İtalyan basını, daha önce Fiorentina ve Lazio’nun listesine giren Eljif Elmas için bu kez de İnter’in devrede olduğunu iddia etti.

3 SENELİK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

La Gazetta dello Sport, Eljif Elmas için düğmeye basan Milano kulübünün, bugün Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul’a bir temsilci göndereceğini yazdı. Haberde İnter’in geleceğin önemli oyuncuları arasında gösterilen Elmas için şimdiden 15-20 milyon euroyu gözden çıkardığına vurgu yapıldı. Genç futbolcunun Sarı-Lacivertli kulüple 30 Haziran 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.