Inter'in gözü Kim Min Jae'de

İtalya Serie A'da sezonu şampiyon tamamlayan Inter'in, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Bayern Münih'in stoperi Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri alan Stefan De Vrij'in takımdan ayrılması halinde Inter, Hollandalı stoperin boşluğunu Min-Jae ile doldurmak istiyor.

Haber detayında, Bayern Münih'in geçen sezon Napoli'den 50 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Güney Koreli stoperi satmaya sıcak baktığı belirtildi.

Finansal Fair Play konusunda UEFA ile anlaşması bulunan Inter'in ise bu transferi ancak satın alma zorunluluğu olmayan bir kiralama yöntemiyle gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Haberde Inter ile Bayern arasındaki geçmişe dayalı olumlu ilişkilerin, Kim Min-Jae transferi için doğru anlaşmanın bulunmasına yardımcı olacağı yorumu yapıldı.

Bayern Münih formasıyla 36 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 1 gol atarken 2 kez de asist yaptı.

Min-Jae'nin Alam takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.