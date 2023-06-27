Inter'in hedefi Uğurcan Çakır

Nottingham Forest'ın ardından Inter de milli file bekçisi ile resmen ilgilendiğini duyurdu.

ANDRE ONANA YOLCU

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye kaybeden İtalyan temsilcisinde kaleci Andre Onana'nın ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Onana'nın rotası büyük bir ihtimalle Manchester United olacak.

UĞURCAN İÇİN İLGİ KAĞIDI

Şimdiden önlemini alan Inter, Trabzonspor'a ilgi kağıdını yolladı.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Onana'nın olası transferi sonrasında İtalyan devinin Uğurcan için resmi teklifi de iletmesi bekleniyor.

ÖNERİLER DİNLENECEK

Uğurcan'ı yurt içine satmayacağını söyleyen yönetim 15 milyon euro'luk önerileri dinleyecek.

İNGİLTERE İHTİMALİ

Uğurcan Çakır'ı yaklaşık 1 aydır yakından takibe alan Nottingham Forest'ten de bir hamle bekleniyor. Trabzonspor Yönetimi, takım kaptanını satma gibi bir düşünce içinde değil ancak kulübü tatmin edecek bir rakam geldiği takdirde Uğurcan ile oturulacak ve bir karar verilecek.