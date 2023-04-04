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Spor

Inter'in Merih Demiral ısrarı bitmiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli stoperimiz Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. Milan Skriniar sonrası birinci stoper olarak düşünülen Merih Demiral için 30 milyon avronun gözden çıkarıldığı iddia edildi.

4 Nisan 2023 Salı 13:38 - Güncelleme:
Inter'in Merih Demiral ısrarı bitmiyor
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Atalanta forması giyen Merih Demiral, Inter'in radarında! Ara transfer döneminde de milli oyuncuya talip olan İtalyan devi, yıldız ismin peşini bırakmıyor.

25 yaşındaki oyuncu için kiralık + 20 milyon euro satın alma opsiyonu teklifi geri çevrilen Inter, bu kez daha iyi teklifle gelmeye hazırlanıyor. 30 milyon euro'yu gözden çıkartacak İtalyan temsilcisi, transferi bitirme konusunda kararlı gözüküyor.

3 YIL KONTRATI VAR

Savunmada forma giyen Milan Skriniar ve Alessandro Bastoni'nin olası ayrılığı sonrası yerine Merih Demiral düşünülüyor.

Inter'in ilgisinden memnun olan 25 yaşındaki stoperin teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Atalanta, 2021 yazında Juventus'tan kiraladığı Merih'in bonservisini 21 milyon euro ödeyerek almıştı. Başarılı oyuncunun İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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