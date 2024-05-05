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Spor

Inter'in serisi sona erdi!

İtalya Serie A'nın 35. hafta mücadelesinde şampiyonluğunu garantilemiş olan Inter, Sassuolo'ya 1-0 yenildi.

5 Mayıs 2024 Pazar 00:52 - Güncelleme:
Inter'in serisi sona erdi!
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Serie A'nın 35. haftasında Inter ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Inter deplasmanda konuk olduğu Sassuolo'ya 1-0 mağlup oldu.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren golü 20. dakikada Armand Lauriente kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Inter, Serie A'da tam 29 maç sonra sahadan puansız ayrıldı. Inter'i 29 maç önce mağlup eden takım da Sassuolo'ydu.

Inter bu mağlubiyetle 89 puanda kalırken, Sassuolo ise puanını 29'a yükseltti.

Inter bir sonraki karşılaşmasında Frosinone deplasmanına giderken, Sassuolo da Genoa deplasmanına gidecek.

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