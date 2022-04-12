Internacional, Pedro Henrique'yi kadrosuna kattı

Internacional, Demir Grup Sivasspor'dan Demir Grup Sivasspor'dan Pedro Henrique'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Brezilya ekibinden yapılan açıklama 31 yaşındaki futbolcu ile Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sivasspor'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nun başında Yukatel Kayserispor'dan transfer ettiğimiz ve sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta formasında uzak kalacak olan Pedro Henrique, Brezilya'da yaşayan kızının ciddi sağlık sorunları nedeniyle ülkesine dönerek, ailesinin yanında olmak istediğini yönetim kurulumuza iletmesinden sonra kendisiyle yapılan görüşmelerde, yaşadığı şehrin takımı Internacional'ın kendisini istediğini ve bu kulübe transfer olarak kızının yanında olmak istediğini ısrarla yenilemiştir.

Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde; her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verilip, Internacional ile bonservis ücreti konusunda anlaşarak Pedro Henrique'nin satışını istemeyerek de olsa onaylamıştır.

Kısa zaman içinde kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan ve camiamıza büyük uyum sağlayan Pedro Henrique'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz."