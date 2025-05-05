Inzaghi: Barcelona'nın gücünü biliyoruz

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında karşılaşacakları Barcelona maçı öncesinde Sky Sport'a önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KALİTELİ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"

Takım olarak iyi bir performans gerektiğini söyleyen Inzaghi, "Çok kaliteli bir takımla karşılaşacağız, bu yüzden takım olarak iyi bir performans sergilemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR İSTEKLE OYNAYACAĞIZ"

Büyük bir istekle oynayacaklarını söyleyen Inzaghi, "Şampiyonlar Ligi'nde harika bir yürüyüş sergiledik. Önümüzde çok önemli bir maç ve çok güçlü bir rakip var. Bu karşılaşmayı yüksek bir tempoyla ve büyük bir istekle oynayacağız" ifadelerini kullandı.

İspanya'da oynanan ilk maç 3-3'lük beraberlik ile sonuçlanmıştı. Rövanş maçı Giuseppe Meazza'da salı günü oynanacak.