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Spor

Inzaghi: Yeni transferler Dzeko ve Lukaku kadar gol atmalı

Inter'in deneyimli çalıştırcısı Simone Inzaghi, Serie A'da başlayacak yeni sezon öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 08:59 - Güncelleme:
Inzaghi: Yeni transferler Dzeko ve Lukaku kadar gol atmalı
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Inter teknik direktörü Simone Inzaghi, Romelu Lukaku'yu transfer etmeyeceklerini açıklarken Fenerbahçe'ye gönderdikleri Edin Dzeko üzerinden yeni forvetlerine mesaj gönderdi.

Inzaghi açıklamasında Lukaku'nun kendisine farklı bir yol çizdiğini alatarak, "Lukaku'yu kesinlikle yeniden takımımda isterdim ama bu sezon bizimle olmayacak, çünkü o kendisine farklı bir yol çizdi." ifadelerini kullandı.

"LUKAKU VE DZEKO KADAR ATMALILAR"

İtalyan teknik adam geçen sezon hücum hattında yakaladıkları uyumla Şampiyonlar Ligi finaline kadar takımı taşıyan Lukaku ve Dzeko'yla ilgili ise "Şuanda sahip olduğum 4 hücumcunun ikisi yeni transfer. Hepsi Dzeko ve Lukaku kadar gol atıp katkı vermeleri gerekiyor" diyerek yeni transferlere de mesaj verdi.

Inter Edin Dzeko ve Romelu Lukaku'nun takımdan ayrılmasıyla Marko Arnautovic ve Marcus Thuram'ı forvet pozisyonuna transfer etmişti.

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