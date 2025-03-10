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Spor

Inzaghi'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü: Böyle devam etmeli

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Feyenoord'u konuk edecek Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi maçtan önce açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Haber Merkezi10 Mart 2025 Pazartesi 18:59 - Güncelleme:
Inzaghi'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü: Böyle devam etmeli
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Feyenoord'u konuk edecek Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi, karşılaşma öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Feyenoord maçının zorlu bir karşılaşma olacağını ifade eden Inzaghi, "İlk maçın avantajını kullanarak bu maça da en iyi şekilde hazırlandık. Bu maç bizim için çok önemli; hedefimizde Avrupa'da ilk sekize girmek var. Bu nedenle, kendi sahamızda ve seyircimiz önünde mutlaka galip gelmek için mücadele edeceğiz. Oyuncularımın, kendilerine düşeni en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Tabii ki göreve geldiğim günden bu yana takım içinde kurduğum uyum ve diyalog, güzel sonuçlar almamızda önemli bir etken. Aramızdaki birlikteliği, oyuncular, teknik ekip, kulüp ve taraftarlar arasındaki bağı çok değerli buluyoruz; bu bizi güçlü kılıyor. Başarılı olmak ve kazanmak için bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Ligde de en yakın takipçisi ve Napoli'nin kendilerini zorladığını hatırlatan Inzaghi, "Bu süreçte tabii ki her maç önemli ve kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ni düşünmek istiyorum, kazanmak ve önemli bir şeyler başarmak istiyoruz, kupaları kazanmak istiyoruz. Ama aynı zamanda ligde de, Atalanta ve Napoli'nin ligde lider olmamıza rağmen bize yakın olduğunu gördük. Lig maçlarını, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktıktan sonra düşünmek istiyoruz. Sadece lig yok, İtalya Kupası da var. Bu sezon hedefimiz üç kupa ama oynayacağımız daha çok maç var. Şu anda kademeli olarak maçtan maça bunları düşünmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Süper Kupa'da sakatlanan ve bir süre istediği formdan uzak kalan Hakan için de övgüyle bahseden teknik direktör Inzaghi, "Evet, Inter'de her oyuncumuz değerli, her birinin görevi ayrı. Sorumluluğu büyük. Hakan'ın yeniden sağlığına kavuşarak takımdaki yerini alması bizleri sevindirdi. Hakan, rolü ve sahadaki varlığıyla şu anda bizim için çok önemli bir oyuncu. Onun sağlıklı olması bizi mutlu ediyor, son maçlarda olduğu gibi böyle devam etmeli." dedi.

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