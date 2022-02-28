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Spor

IOC'den Rusya ve Belarus çağrısı: Organizasyonlardan men edin!

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların tüm spor organizasyonlarından men edilmesini istedi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 18:34 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 18:34
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), tüm spor organizasyonlarına ve oluşumlarına tüm Rus ve Belaruslu sporcuları tüm spor organizasyonlarından men etmesini istedi.

Yönetim kurulu kararı sonrası IOC'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararının görüşüldüğü ve buna yönelik olarak komite Rusya'nın geçmişteki Olimpik ruha zarar veren ihlallerinin de göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

IOC'den yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki mevcut savaş, Olimpiyat Hareketini ikileme sokuyor. Rusya ve Belarus'tan gelen sporcular, tüm spor etkinliklerine katılmaya devam edebilecekken, ülkelerine yapılan saldırı nedeniyle Ukrayna'dan birçok sporunun bunu yapması engelleniyor. Bu çözülemeyecek bir ikilemdir. Küresel spor müsabakalarının bütünlüğünü korumak ve tüm katılımcıların güvenliği için IOC, uluslararası spor organizasyonlarından ve federasyonlarından tüm Rus ve Belaruslu sporcuları, yetkilileri men etmelerini, davet etmemelerini istiyoruz." denildi.

IOC ayrıca, Rusya ve Belarus'ta herhangi bir spor etkinliğinin düzenlenmemesi çağrısını da yineledi.

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