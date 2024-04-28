İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2024 Pazar / 20 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ipswich kaçtı, Hull City yakaladı! 6 gollü maçta kazanan çıkmadı
Spor

Ipswich kaçtı, Hull City yakaladı! 6 gollü maçta kazanan çıkmadı

Premier Lig'e katılma mücadelesi veren Hull City, Championship'in 45. haftasında karşılaştığı Ipswich Town ile 3-3 berabere kaldı. Hull City'de Ozan Tufan 90 dakika sahada kalırken, Abdulkadir Ömür 74 dakika forma giydi.

28 Nisan 2024 Pazar 00:19 - Güncelleme:
Ipswich kaçtı, Hull City yakaladı! 6 gollü maçta kazanan çıkmadı
ABONE OL

İngiltere Championship'in 45. haftasında Hull City ile Ipswich Town karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan kritik mücadele 3-3 sona erdi.

Ipswich, 19. dakikada George Hirst ile öne geçti. Ozan Tufan, 40. dakikada bu gole yanıt verdi. Devre bitmek üzereyken Omari Hutchinson'ın 45+2. dakikadaki golüyle Ipswich, soyunma odasına önde girdi.

Liam Delap, 56. dakikada skora tekrar dengeyi getirdi ama Omari Hutchinson, ikinci kez sahneye çıkarak Ipswich'i tekrar öne geçirdi.

Noah Ohio, 87. dakikada 3. kez geriye düşen Hull City'i skora ortak hale getirdi.

Kalan bölümde Hull City, galibiyet golü için çok büyük bir baskı kurdu ama çabaları sonuçsuz kaldı.

BİZİMKİLER NE YAPTI?

Maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, 90 dakika sahada kaldı. Yine ilk 11'de başlayan Abdülkadir Ömür, 74. dakikada yerini Ohio'ya bıraktı.

HULL, PLAY-OFFLARA NASIL YÜKSELİR?

Hull City, bu sonuçla beraber play-off umutlarını son haftaya taşıdı. 70 puanlı Hull City, gelecek hafta Plymouth deplasmanında kazanarak West Bromwich'in Preston maçında mağlup olmasını bekleyecek.

Kazanması halinde 2. sıraya yükselerek Premier Lig yolunda büyük avantaj elde edebilecekken 2 puan bırakan Ipswich, gelecek hafta Coventry deplasmanında kazanarak Leeds'in Southampton maçında puan kaybetmesini umacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.