Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda büyük bir mücadeleye sahne olan Madrid derbisinde Atletico Madrid'i penaltılarla eleyerek çeyrek finale yükseldi. Ancak karşılaşmada yaşanan tartışmalı VAR kararı geceye damga vurdu.

Maçın henüz ilk saniyelerinde Conor Gallagher'in attığı golle Atletico Madrid 1-0 öne geçti. Real Madrid, Kylian Mbappe'nin ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı ancak Vinicius Jr. topu ağlara gönderemedi. Mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları bu skorla tamamlandı ve turu geçen takım penaltılarla belirlendi.

Seri penaltı atışları sırasında Atletico'nun yıldızı Julian Alvarez, skoru 2-2'ye getiren golü attı ancak VAR devreye girerek penaltıyı iptal etti. Hakemler, Alvarez'in topa iki kez dokunduğunu belirleyerek golü geçersiz saydı. Bu karar, Atletico Madrid cephesinde büyük tepkiye neden olurken, Diego Simeone ve oyuncular hakemlere yoğun itirazlarda bulundu.

Daha sonra ise seri kullanılan diğer penaltılar sonucu Real Madrid, turu geçen taraf olunca tartışmalar iyice alevlendi.

Julian Alvarez'in VAR kararı sonrası iptal edilen penaltısının ardından, verilen karar futbol camiasını ikiye bölerken, Barcelona ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu kararı "futbol tarihinin en büyük soygunlarından biri" olarak değerlendirdi.

Real Madrid, eleştirilerin odağında olsa da kurallara uygun bir şekilde tur atladığını savundu.