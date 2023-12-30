İptal edilen Süper Kupa maçına ilişkin Başkan Erdoğan'dan sert tepki

Başkan Erdoğan, Star Gazetesi'nin bu yıl onuncusunu düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün yaşanan Süper Kupa maçının iptal olması hakkında konuştu. Başkan Erdoğan, "Biz, futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesine arzu ediyoruz. Sporun, günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Süper Kupa için yapılan açıklama:

"Biz Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun gündelik siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza faydası yoktur. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni hareketleri olarak görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerin elele kolkola yürüyenlerin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese tüm insanlık biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bırakıp, şayet samimi iseler bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından uzak sorsunlar. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiselerden dolayı futbolseverlere, 20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden seyretmedim. Spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum."