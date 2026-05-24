İran, Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

İran, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 21:35 - Güncelleme:
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı devam ediyor.

İran Milli Takımı Medya Departmanı'nın açıklamasına göre takım, sabah saatlerinde salonda kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirirken, akşam antrenmanını ise teknik direktör Amir Ghalenoei yönetiminde Titanic Mardan Spor Kompleksi'nde yaptı.

İran Milli Takımı, antrenmanda özel bir konuğu da ağırladı. Mardan Antalya Kompleksi'ndeki çalışmayı yakından takip eden İranlı yaşlı bir kadın, antrenman sırasında gözyaşları içinde futbolcuların Dünya Kupası'nda başarılı olması için dua ederek takıma iyi dileklerini iletti.

Antrenmanın ardından teknik direktör Amir Ghalenoei tarafından sıcak şekilde karşılanan ve duaları için teşekkür edilen kadın, takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 29 Mayıs'ta Gambiya, 4 Haziran'da ise Mali ile hazırlık maçı oynayacak.

Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen nihai 26 kişilik kadrosu ise 1 Haziran'da açıklanacak.

