31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
  • İran Futbol Federasyonu'ndan Dünya Kupası açıklaması
İran Futbol Federasyonu'ndan Dünya Kupası açıklaması

İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, 2026 Dünya Kupası'na katılacaklarını ve FIFA'nın belirleyeceği ülkede oynayacaklarını söyledi. Nabi, Türkiye'nin ev sahipliğine de teşekkür etti.

AA31 Mart 2026 Salı 18:39
İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, FIFA'nın kurallarına uyacaklarını ve kendileri için hangi ülkeyi tayin ederlerse orada Dünya Kupası'na katılacaklarını söyledi.

Nabi, İran Milli Takımı'nın Kosta Rika ile hazırlık maçı için geldiği Antalya'daki Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonuna hazırlık maçları için kendilerini gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Nabi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Antalya'da kendilerini ziyaretinden ve verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Infantino'nun İran Milli Takımı'nı görmek istediğini ifade eden Nabi, FIFA Başkanı'nın Antalya'da maç öncesi oyuncularla konuştuğunu, bunun takım için moral olduğunu anlattı.

İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasına engel halin bulunmadığını dile getiren Nabi, "Dünya Kupası'nda oynayacağız. Biz FIFA kurallarına uyarız. FIFA hangi ülkeye karar verirse ABD, Meksika ya da Kanada'da Dünya Kupası'nda oynayacağız." diye konuştu.

