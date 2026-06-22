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Spor

İran Milli Futbol Takımı Los Angeles'ta ''mesaj'' bıraktı

İran Milli Takımı, Belçika ile Los Angeles'ta oynanan karşılaşmanın ardından soyunma odasına teşekkür notu bıraktı.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
İran Milli Futbol Takımı Los Angeles'ta ''mesaj'' bıraktı
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci haftasında Belçika'yla golsüz berabere kalan İran Milli Futbol Takımı, maçın oynandığı Los Angeles Stadı'ndan soyunma odalarına bir mesaj bırakarak ayrıldı.

İran Milli Takımı'nın basın ekibinden yapılan açıklamaya göre, soyunma odasına bırakılan notta, "Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar, İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.

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