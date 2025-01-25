İran yolculuğu öncesi İsmail Kartal'dan ilk açıklama

İran ekibi Persepolis, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu.

63 yaşındaki teknik adam, Persepolis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Cumartesi sabah saatlerinde İran'a giden İsmail Kartal, havalimanında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Uzun zamandan beri Persepolis'in yöneticileri benimle temas halindeydi. Ben de çok araştırdım, baktım. İran'ın en köklü takımlarından biri olduğunu öğrendik. Müthiş bir taraftarları var. Çok coşkulu, çok yüksek enerjili. Her maç 40-50 bin kişi, derbileri 100 bin kişi oynuyor. İran'ın en güçlü takımlarından biri olduğunu öğrendik. Şu anda ligde dördüncü sıradalar. Biz de buraya tekrardan başarılı olmak, kupalar kazanmak için karar verdik. Kariyer planlaması anlamında benim için burada çalışmanın daha doğru olduğunu düşündüm ve inandım. Ekibimle konuştuk ve böyle bir karar aldık. Bizi çok istediler. Çalışmaya karar verdik. Çok coşkulu, yüksek enerjili, agresif bir taraftarları var. Köklü bir takım olduğunu biliyoruz. Bunun için Persepolis'te çalışmaya karar verdik. Hem de bir yurt dışında çalışmak, orayı basamak olarak kullanıp, belki şampiyonluklarla daha başarılı olup uzun yıllar Persepolis'te de çalışabiliriz. Bu bizim elimizde. Çalışarak başarılı olduğumuzda bize bu kapıların açılacağını biliyoruz. Hem kariyer anlamında hem ekip olarak böyle bir düşüncemiz oldu. İnşallah burada başarılı oluruz. Hem ülkemizdeki teknik direktörlere arkadaşlarımızın önünü açmış oluruz hem de kendi kariyerimiz için güzel bir yolculuk hikayesi olur diye düşünüyorum." dedi.

TÜRKİYE'DEN TRANSFER

İsmail Kartal, sözlerine, "Türkiye'den götürmek istediğim oyuncular var. Görüşüyoruz. Transferin bitmesine birkaç gün kaldı. Alabilirsek, buradan takip ettiğim, bildiğim oyuncular var. Onları almak için uğraşacağız. Ama şu anda çok sıkışık maç planı, yoğunluğu var. 3-4 günde bir maç oynayacağız. Herkesin beklentisi yüksek bizden. Elimizden geleni yapacağız. Asıl işimiz önümüzdeki sezon başı. Takımı tanımak, çalışmak için 1-1.5 ay zamanımız olacak, oyun planımızı anlatmak ve çalışmak için şu anda böyle bir zaman yok. Keşke zaman olsaydı da aktarabilseydik. Elimizden geleni yapacağız. Türkiye'den takip ettiğimiz, birlikte çalışmak istediğim oyuncular var." diye devam etti.

İsmail Kartal, son olarak, "Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam ile görüştüm. Onlardan sağlam referanslar aldım. İnşallah burada da Allah bizi mahcup etmez. Bize inanan yöneticilere, başkana teşekkür ederim. Taraftara teşekkür ederim. Söylediğim gibi, başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

FENERBAHÇE'DEN İSMAİL KARTAL'A MESAJ

Sarı-lacivertli kulüpten, "İsmail Kartal'a yeni görevinde başarılar dileriz" başlığıyla yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe'mize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden, camiamızın bir neferi olarak her zaman kulübümüzün yanında olan eski teknik direktörümüz İsmail Kartal'a, yeni takımı Persepolis'de sonsuz başarılar dileriz." denildi.

İsmail Kartal ise Fenerbahçe'nin mesajına, "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bu güzel temennileri ve desteği için sonsuz teşekkürler. Bu büyük camianın bir parçası olmak her zaman onur ve gurur verici. Fenerbahçe'ye tüm kalbimle sonsuz başarılar diliyorum." yanıtını verdi.

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