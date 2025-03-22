İran Ligi (Persian Gulf Pro League) ekiplerinden Persepolis takımını çalıştıran İsmail Kartal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Persepolis'te 9 maçtır görev yapan 63 yaşındaki teknik adam, İran Ligi'nde ayın teknik direktörü seçildi.

KARTAL'IN PERFORMANSI

İsmail Kartal, İran ekibi ile çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı ve maç başına da 1.67 puan ortalaması yakaladı.

LİGDE 2. SIRADA

Persepolis, İran Ligi'nde topladığı 47 puanla lider Traktör'ün 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

SIRADAKİ RAKİP SHAMS AZAR

İsmail Kartal'ın ekibi, 29 Mart Cumartesi günü saat 18:45'te Shams Azar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.