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İran’a ‘MAVİ KIZ’ çağrısı

FIFA Başkanı Infantino, İranlı yetkilileri kadınların maçları statta seyredebilmesi için somut adımlar atmaya çağırdı. FIFA yöneticileri 10 Ekim’de oynanacak İran-Kamboçya maçına gidip teftiş edecek.

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STAR

FIFA’DAN İran’a “Mavi Kız” çağrısı. İran’da kadınların stadyumlarda maç izlemesi yasak olmasına rağmen Seher Hudayari, erkek kılığına girerek sevdalısı olduğu İstiklal’in, El Ayn’la (BAE) oynadığı müsabakayı izleme girişiminde bulunmuştu. Hapis cezası gündeme gelince kendini yakmış ve hastanede yaşamını yitirmişti. Takımının renklerinden dolayı “Mavi Kız’ adı verilen Hudayari’nin ölümü üzerine FIFA, İran’ı son kez kadınların maçları statta seyredebilmesi için somut adımlar atmaya çağırdı. FIFA yöneticileri 10 Ekim’deki İran-Kamboçya maçına gidip teftişte bulunacak. İran çağrıya uymazsa uluslararası maçlardan men edilecek. İranlı yetkililer ise “Maçlarda küfür edilip kavga çıktığı için kadınların müsabakalara girmesine sıcak bakmıyoruz” açıklamasını yaptı.

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