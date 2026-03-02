İSTANBUL 13°C / 4°C
Spor

İran'a yapılan saldırı Formula 1'i etkiledi

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısı Formula 1 takvimini de riske soktu. Formula 1 lastik üreticisi, bu hafta sonu Bahreyn'de yapılacak test sürüşlerini iptal etti. Savaşın uzaması halinde önümüzdeki ay yapılacak iki grand prix de tehlikeye girdi.

2 Mart 2026 Pazartesi 11:40
İran'a yapılan saldırı Formula 1'i etkiledi
Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısı, dünya genelinde bir çok spor dalını ve ligi etkiledi.

Formula 1 lastik üreticisi Pirelli, bu hafta sonu Bahreyn'de test sürüşleri yapacaktı. Ancak Orda Doğu'daki savaşın ardından bu program iptal edildi.

Formula 1'de sezon bu hafta sonu Avustralya Grand Prix'i ile başlayacak. Özellikle Avrupa merkezli takımların Avustralya'ya uçuş rotası da savaşla değişti. Ortadoğu rotasından Avustralya'ya uçan takımlar artık yeni bir rota belirleyecek.

Sezonun ikinci ve üçüncü yarışı Çin ve Japonya'da yapılacak. Daha sonra ise Bahreyn Grand Prix'i ve Suudi Arabistan Grand Prix'i var. Savaşın uzaması durumunda bu iki yarışın takvimde daha sonraki tarihlere erteleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.

