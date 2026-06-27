İran'da Dünya Kupası heyecanı! Futbolseverler meydanlara akın etti

İran bayraklarıyla dev ekranların kurulduğu alanlara gelen taraftarlar, karşılaşmayı izlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü.

Milli takım formaları giyen çok sayıda taraftar, Tahran'daki "Kitap Bahçesi" olarak bilinen mekanda kendileri için hazırlanan platformlarda yerlerini alarak müsabakayı büyük bir heyecan ve coşkuyla takip etti.

İran-Mısır karşılaşması 1-1 sona ererken, İran topladığı üç puan ile G grubunu 3. olarak tamamladı.

İran milli takımının, en iyi üçüncü olarak bir üst tura çıkma ihtimali ise devam ediyor.