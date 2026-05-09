İran'dan 2026 Dünya Kupası kararı!

İran Futbol Federasyonu, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağını bildirdi.



İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Futbol Federasyonu, İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını duyurdu.

Buna göre, İran Futbol Federasyonu, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma kararı aldığını ve konuyla ilgili vize işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Federasyon, İran Milli Futbol Takımı'nın elde ettiği başarıyla turnuvaya katılmayı hakettiğini ve takımın antrenmanlarını sürdürdüğünü açıkladı.

