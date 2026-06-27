İran'dan FIFA'ya sert tepki!

2026 Dünya Kupası'nda kaderini belirleyecek gelişmeleri bekleyen İran Milli Takımı, FIFA ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya sert eleştiriler yöneltti. İran cephesi, takımın turnuvadan elenmesinin hızlandırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

İran, Mısır ile 1-1 berabere kaldığı ve uzatma dakikalarında attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği karşılaşmanın ardından büyük tepki gösterdi. Karma alanda açıklamalarda bulunan takım kaptanı Mehdi Taremi, takımlarına adil davranılmadığını savunurken, "Bizim bakış açımıza göre evet, FIFA ve ABD'li yetkililerin bizi turnuvanın dışında bırakmak istediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"FIFA HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Taremi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu da eleştirerek şu sözleri sarf etti:

"Infantino ilk maçtan sonra geldi ve tüm sorunları çözeceğini söyledi. Ancak gerçekte FIFA hiçbir şey yapmadı."

"TAM ANLAMIYLA BİR FELAKET"

Deneyimli golcü, organizasyon şartlarını sert ifadelerle eleştirerek, "Bu Dünya Kupası tam anlamıyla bir felaket. Profesyonel futbolcular olarak bu şartlarda bir turnuva oynayamayız. Bu ne doğru ne de adil. FIFA bunun adil olduğunu düşünüyorsa bu onların sorunu. Peki bu problemi kim çözecek? FIFA mı? Amerika Birleşik Devletleri mi? Bilmiyorum." dedi.

GHALENOEI: "BİZE ÇOK HAKSIZ DAVRANILDI"

İran Teknik Direktörü Amir Ghalenoei de ABD'nin takımlarına karşı "çok adaletsiz" davrandığını savundu.

Ghalenoei, yaşananların takımın performansını doğrudan etkilediğini belirterek, "Ev sahibi ülke iki hafta önce gelmemize izin verseydi çok daha iyi hazırlanabilirdik. Dinlenme fırsatı bulur ve daha iyi durumda olurduk. Ancak bizi bu haktan mahrum bıraktılar." diye konuştu.

VAR KARARI BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sahada da büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İran, Ramin Rezaeian'ın golüyle beraberliği yakaladıktan sonra uzatma dakikalarında Shoja Khalilzadeh ile galibiyet golünü bulduğunu düşündü. Ancak VAR incelemesi sonrası gol, birkaç santimetrelik ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmada bir de penaltı kaçıran Mehdi Taremi ise sorumluluğu üstlenerek, "Eğer elenirsek bunun sorumlusu benim. Çünkü penaltıyı kaçırdım." ifadelerini kullandı.

Buna rağmen İran Milli Takımı, gruplardaki diğer karşılaşmaların ardından en iyi üçüncüler arasında yer alarak son 16 turuna yükselme umudunu koruyor.