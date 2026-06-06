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Spor

İran'ın Dünya Kupası yolcuğu başladı!

2026 Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'dan ayrıldı.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 18:52 - Güncelleme:
İran'ın Dünya Kupası yolcuğu başladı!
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ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Takımı, kamp yaptığı Antalya'dan ayrıldı.

Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 2 hafta kamp yapan İran Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüreceği Meksika'ya gitmek üzere Antalya Havalimanı'na geldi. İran Milli Takım kafilesi, Meksika'nın Tijuana kentine gitmek için uçağa bindi.

İran, turnuvadaki ilk maçında 15 Haziran'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

İran Milli Takımı, Antalya'da yaptığı kamp sürecinde iki hazırlık maçı oynamış, Gambiya'yı 3-1, Mali'yi 2-0 yenmişti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Alireza Beyranvand, Hosein Hoseini, Payam Niazmand

Savunma: Shoja Khalilzadeh, Hosein Kanaani, Ali Nemati, Daniyal Eiri, Ehsan Hajisafi, Milad Mohammadi, Saleh Hardani, Ramin Rezaiyan

Orta saha: Samah Ghodoos, Saeid Ezatollahi, Rouzbeh Cheshmi, Amir Mohammad Razagh Niya, Mohammed Ghorbani, Mehdi Ghayedi, Ariya Yousefi, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Torabi, Mohammed Mohebbi

Forvet: Mehdi Taremi, Amirhossein Hosseinzadeh, Denis Dargahi, Ali Alipour, Shahriyar Moghanloo

  • İran Milli Takım
  • 2026 Dünya Kupası
  • antalya

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