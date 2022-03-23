İrem Barut, Galatasaray'a transfer oldu

IHA 23 Mart 2022 Çarşamba 09:30 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:30

Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Kayserispor Kadın FK'da ayrılık. Sarı kırmızılı takımın 2004 doğumlu savunma oyuncusu İrem Barut, bundan sonraki süreçte Galatasaray Hepsiburada Kadın FK forması giyecek. Yeni takımına katılan İrem Barut bugün ilk maçına çıkacak.

İrem Barut yaptığı paylaşımda, "5 yıldır formasını büyük bir gururla taşıdığım Yukatel Kayserispor Kadın FK ailemden ayrılıyorum. Bu forma altında her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Acısıyla, tatlısıyla çok güzel anılarım oldu burada. Şimdi kendim için yeni bir başlangıç yapmanın vakti geldi. Desteğinizi her zaman kalbimde hissedeceğim. Kulüpte bulunduğum süre boyunca beni her zaman destekleyen ablalarıma, kardeşlerime ve buralara kadar yükselmemi sağlayan Mutlu Önal'a, Osman Bahadır Kökoğlu'na, Şafak Aytaş'a ve Sercan Erdoğan hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmayın ki ayrılıklar da sevdaya dâhildir. Her şey için teşekkürler. Hakkınızı helal edin" dedi.