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Spor

Milli eskrimci İrem Karamete, Dünya Kupası'nda ana tabloya kaldı

Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Dünya Kupası'nda ana tabloda kalma başarısı gösterdi. milli tekvandocu, Gürcistan'da düzenlenen turnuvada ABD'li sporcu Stefani Deschner'le karşılaşacak.

2 Haziran 2023 Cuma 20:17 - Güncelleme:
Milli eskrimci İrem Karamete, Dünya Kupası'nda ana tabloya kaldı
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Gürcistan'da düzenlenen Büyük Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda milli eskrimci İrem Karamete Baldini, ön elemeleri geçerek ana tabloya kalmayı başardı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tiflis'te gerçekleşen organizasyonda ön elemeleri geçen İrem'in yarın ana tabloda ABD'li sporcu Stefani Deschner'le karşılaşacağı belirtildi.

Dünya Kupası'nda yer alan diğer milli sporcular ön elemeleri geçemezken, Lal Ertün 127'nci, Ada Nur Kıdemli ise 159'uncu olarak organizasyona veda etti.

  • İrem Karamete Baldini
  • Büyük Kadınlar Flöre Dünya Kupası
  • eskirim

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