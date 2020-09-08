İrem Naz Topuz, Beşiktaş'a transfer oldu

AA 08 Eylül 2020 Salı 15:06 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 15:06

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 23 yaşındaki forvet oyuncusu İrem Naz Topuz'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İrem Naz Topuz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İrem, geçtiğimiz sezon Gündoğdu Adana Basketbol takımının formasını giymişti.

İREM NAZ TOPUZ KİMDİR?

3 Şubat 1997 İzmir doğumlu olan İrem Naz Topuz, 176 cm boyunda ve forvet pozisyonunda görev almaktadır. Kariyerine 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da başlayan İrem Naz Topuz, 2018-2019 sezonu sonuna kadar burada forma giymiş ve toplam 77 lig maçında görev almıştır. Galatasaray'daki son sezonunda (2018-2019) ligde 1.8 sayı ve 1.5 ribaund, EuroCup'ta ise 11 maçta; 3 sayı ve 1.5 ribaund ortalamalarını yakalamıştır. 2019-2020 sezonunda Gündoğdu Adana Basketbol'da forma giyen başarılı basketbolcu, burada çıktığı 17 lig maçında; 4.5 sayı, 2.5 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla parkeden ayrılmıştır. İrem Naz Topuz, 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır.