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Spor

İrfan Buz: Bireysel hatalardan goller yedik

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü İrfan Buz, açıklamalarda bulundu.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 00:34 - Güncelleme:
İrfan Buz: Bireysel hatalardan goller yedik
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Buz, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor maçına iyi hazırlanmaya çalıştıklarını belirtti.

Kazanmak istediklerini ancak ilk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarına vurgu yapan Buz, şunları aktardı:

"Çok üzgünüz. Burada Trabzonspor ile bambaşka bir müsabaka oynamak istedik. Puanlara ihtiyacımız vardı. Kazanmak istiyorduk. Bütün planlarımız da bunun üzerineydi. Özellikle ilk devre istediğimiz oyunu hiç oynayamadık. Çok basit, bireysel hatalardan goller yedik."

"SON ANA KADAR MÜCADELE ETTİK"

Maçta skoru 4-2'e getirdiklerini, son ana kadar da mücadele ettiklerine işaret eden Buz, sözlerini şöyle konuştu:

"Trabzonspor çok iyi bir takım. Bizim yaptığımız hatalar kötüydü, kaliteli takım da bunu hemen cezalandırıyor. 2-0 devre arasına girdiğimizde ikinci yarıya değişiklikler yaptık. 4-0 olduğunda kolay değildi. Sonradan giren oyuncularımız çok iyi katkı sağladılar. Benim beklediğim performansın bazı oyuncular çok altında kaldı. Maç 4-2 bitti. Hatta 4-3, 4-4'de olabilirdi. Maalesef kaybettik. Trabzonspor'u tebrik ediyorum."

Buz, son 2 karşılaşmalarının kaldığını, bu maçlara odaklanacaklarını sözlerine ekledi.

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