İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2023 Pazar / 17 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrfan Buz: Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik
Spor

İrfan Buz: Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Giresunspor'un deneyimli teknik direktörü İrfan Buz müsabakayı değerlendirdi.

7 Mayıs 2023 Pazar 21:49 - Güncelleme:
İrfan Buz: Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik
ABONE OL

Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Buz, "Rakibimiz şampiyonluğa oynuyor, biz düşme potasındayız, çok önemli bir puan ancak 3 puan da olabilirdi, fırsatlarımız vardı. Giresunsporlu taraftarlar bizi inanılmaz destekledi. İyi analiz ettik Fenerbahçe'yi. Sahaya bunu yansıttık ve sonuna kadar oynadık" dedi.

İrfan Buz, ayrıca, "Futbolcularım inanılmaz mücadele gösterdi. Bizim için önemli 1 puan. 3 tane daha maçımız var. 2 tane de oynanmış sayılacak maçımız var. Doğruları yapıp mücadele ettiğimiz sürece ligde kalabileceğimizi söyleyebiliriz." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.