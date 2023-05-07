İrfan Buz: Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik

Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Buz, "Rakibimiz şampiyonluğa oynuyor, biz düşme potasındayız, çok önemli bir puan ancak 3 puan da olabilirdi, fırsatlarımız vardı. Giresunsporlu taraftarlar bizi inanılmaz destekledi. İyi analiz ettik Fenerbahçe'yi. Sahaya bunu yansıttık ve sonuna kadar oynadık" dedi.

İrfan Buz, ayrıca, "Futbolcularım inanılmaz mücadele gösterdi. Bizim için önemli 1 puan. 3 tane daha maçımız var. 2 tane de oynanmış sayılacak maçımız var. Doğruları yapıp mücadele ettiğimiz sürece ligde kalabileceğimizi söyleyebiliriz." sözlerini sarf etti.